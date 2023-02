Ucraina, Putin: “Non è stata Russia a iniziare ostilità”

(Adnkronos) – Non è stata la Russia a iniziare le ostilità in Ucraina, alle quali vogliamo “mettere fine”. E’ il concetto ribadito dal presidente russo Vladimir Putin, in un incontro con i rappresentanti dell’industria dell’Aeronautica, secondo quanto riferito dalla Tass. “Voglio dirlo ancora una volta – ha scandito – Non abbiamo iniziato alcuna ostilità e stiamo cercando di porre fine” a quella che ha definito “la battaglia iniziata dai nazionalisti ucraini”.

Putin ha ricordato che “tutto è cominciato nel 2014 con un colpo di Stato”, in un riferimento agli eventi di piazza Maidan, seguito “da eventi in Crimea e nel Donbass”.