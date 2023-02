Verona, in fiamme salumificio a Negrar: un ferito – Video

(Adnkronos) – Un devastante incendio ha coinvolto un salumificio in via Leonardo Da Vinci a Negrar, nel Veronese. Una persona è rimasta ferita. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile a chilometri di distanza.

Da ore diverse squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando per circoscrivere le fiamme. Il rogo sta interessando la quasi totalità dell’azienda di circa 25.000 mq. Sul posto personale dell’Arpav per le valutazioni di competenza. Si consiglia alle persone di rimanere all’interno delle proprie abitazioni.