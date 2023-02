(Adnkronos) – Il corpo carbonizzato di una donna è stato trovato ieri sera in una contrada limitrofa al comune di Santeramo in Colle. I militari della compagnia dei carabinieri di Altamura, in provincia di Bari, sono intervenuti dopo una segnalazione. Sul posto anche i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Bari che hanno eseguito un accurato sopralluogo. Indagini in corso.