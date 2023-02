BLUETTI seleziona i regali più speciali per San Valentino

(Adnkronos) – Berlino – 10/02/2023. Vi state scervellando per trovare regali più creativi per esprimere l’amore? Il 6 febbraio, BLUETTI offrirà agli innamorati un’ampia scelta di generatori solari per creare il ricordo più memorabile a casa o in viaggio. Nel frattempo, si terrà una campagna BLUETTILOVE per i piccioncini che potranno vincere generatori solari, pannelli e coupon gratuiti.

AC300+ B300 Combo: Sistema di Accumulo Espandibile

A partire da 3.699€ (prima era 3.998€), con un risparmio di 299€.

AC300 è un altro modello modulare che si è imposto sul mercato. Con una capacità massima di 12.288Wh e un inverter PSW (Pure Sine Wave) da 3.000W per il funzionamento sicuro di dispositivi ad alto carico, è un regalo ideale per gli appassionati di outdoor e di fai da te. Impilando l’AC300 con quattro batterie di espansione BLUETTI B300 collegate si ottiene una potenza massima di 12.288Wh. L’inverter AC300 è in grado di alimentare gli elettrodomestici con una potenza continua fino a 3.000W e una capacità di picco di 6.000W.

BLUETTI AC200MAX: Generatore Versatile

AC200MAX+B300 Combo: A partire da 4.498€ (prima era 4.898€), con un risparmio di 400€.

È frustrante perdere la corrente inaspettatamente mentre si trascorre del tempo di qualità a casa o in natura. L’AC200MAX, uno dei modelli più popolari del BLUETTI Store, non vi deluderà mai. Adotta la batteria LifePO4, sicura e affidabile, che garantisce oltre 3500 cicli di vita all’80% della capacità originale. Dispone inoltre di un inverter PSW da 2.200W e di una capacità di 2.048Wh per soddisfare la maggior parte della domanda di energia. Non è sufficiente? Allora prendete in considerazione il collegamento con la batteria di espansione B230 o B300 per estendere la capacità per soddisfare le crescenti esigenze di energia.

BLUETTI EP500: Backup Domestica All-in-One

EP500 A partire da 4.499€ (prima era 4.999€), con un risparmio di 500€.

EP500+3*PV350 A partire da 7.046€ (prima era 7.698€), con un risparmio di 652€.

San Valentino sarebbe una bella occasione per organizzare una riunione di famiglia nel giardino di casa. E BLUETTI è qui per affrontare il problema dell’utilizzo di energia off-grid all’aria aperta.

Dotati di una capacità di 5.100Wh e di un inverter PSW da 2.000W, gli EP500 sono dei veri e propri blockbuster che sicuramente sorprenderanno il vostro innamorato al primo sguardo. Si tratta di stazioni di alimentazione all-in-one progettate per la ricarica domestica, che consentono di ridurre le bollette dell’elettricità e di ridurre la dipendenza dalla rete elettrica.

Supporta inoltre la funzione UPS 24/7 per mantenere in funzione gli elettrodomestici essenziali in caso di interruzione dell’alimentazione.

BLUETTI EP500Pro: Backup Domestico Senza Rivali

EP500Pro A partire da 5.399€ (prima era 5.699€), con un risparmio di 300€.

EP500Pro+3*PV350 A partire da 7.946€ (prima era 8.398€), con un risparmio di 452€.

L’EP500Pro segue lo stesso design dell’EP500 e offre una serie di miglioramenti chiave rispetto al suo predecessore. Dotato di batterie LFP da 5.100Wh, ha un’uscita più grande da 3.000 W e una potenza di picco di 6.000 W, che consente di aggiungere al suo menu un maggior numero di dispositivi ad alta potenza. Per quanto riguarda la ricarica, l’EP500Pro è in grado di supportare un ingresso solare massimo di 2.400 W e un ingresso CA di 3.000 W, riducendo in modo significativo i tempi di inattività e lasciando spazio a un divertimento più coinvolgente.

BLUETTI EB3A: Generatore Solare Portatile

EB3A+ PV68 combo A partire da 448€ (prima era 478€), con un risparmio di 30€.

Camminate nel paese delle meraviglie della natura, dove c’è aria pulita, ettari e ettari di boschi e ruscelli di montagna che scorrono. Portate con voi un generatore solare compatto e potente come BLUETTI EB3A per ricaricare comodamente il cellulare, il walkie-talkie, la macchina fotografica, la macchina per il caffè, il mini-frigo e altro ancora. Grazie all’accumulo di energia da 268 W e ai diversi metodi di ricarica, tra cui la ricarica solare da 200 W, avrete sempre energia sufficiente per rimanere in contatto e ogni momento prezioso insieme sarà catturato senza ritardi.

BLUETTI PV68/ PV120/ PV200/ PV350: Facile Accesso all’Energia Solare

PV350 a partire da 849€ (prima era 899€), con un risparmio di 50€.

Godetevi uno stile di vita solare collegandovi ai pannelli solari BLUETTI, che coprono le tipologie PV68, PV120, PV200, PV350. Utilizzano celle solari monocristalline e ETFE multistrato per garantire una migliore trasmittanza della luce, una maggiore efficienza e una maggiore durata. È sufficiente impostare il pannello solare e regolare l’inclinazione in base all’intensità o all’angolo della luce solare per generare l’apporto solare ottimale. Grazie all’elevato tasso di conversione del 23,4% del pannello solare, la batteria può assorbire energia dal sole ad alta velocità e far funzionare i dispositivi elettronici per ore e ore. Raggiungere l’autosufficienza energetica non è mai stato così facile!

Inoltre, BLUETTI lancerà una campagna BLUETTILOVE durante i saldi di San Valentino. I partecipanti potranno caricare foto e condividere il ricordo più dolce/la storia d’amore con i loro innamorati o inviare SMS anonimi per vincere un generatore solare EB3A gratuito. Tutti gli ordini guadagneranno tre volte i BLUETTI Bucks, che potranno essere utilizzati per riscattare diversi regali utili.

Clicca qui per saperne di più:

https://it.bluettipower.eu/pages/saldi-di-san-valentino



