(Adnkronos) – Il duo, in gara con Splash, in sala stampa fa ascoltare il messaggio di Carla Bruni, atterrata a Sanremo per duettare con loro sul palco dell’Ariston nella serata delle cover in programma stasera. Colapesce Dimartino e la Bruni canteranno il celebre brano di Adriano Celentano ‘Azzurro’.