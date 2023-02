(Adnkronos) – “Posso dire una cosa di cui mi assumo la responsabilità: noi dobbiamo avere paura quando la libertà, i diritti civili e i diritti umani non vengono difesi”. Michele Zarrillo, ospite di Will nella serata delle cover di Sanremo 2023 sulle note della sua ‘Cinque giorni’, rompe il cerimoniale della gara per quella che sembra una difesa del festival di Amadeus che ha rivendicato più volte in questi giorni la difesa della libertà.