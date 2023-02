(Adnkronos) – “Sono molto soddisfatta del risultato di questo Consiglio Europeo, ma penso che valga la pena di approfondirlo un po’. Per cui, se avete voglia, ci vediamo domattina e ne discutiamo con calma”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, uscendo poco prima delle tre del mattino dall’Europa Building, a Bruxelles, al termine del Consiglio Europeo. Meloni ha preannunciato una conferenza stampa per domani in tarda mattinata.