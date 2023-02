Juve-Fiorentina, Allegri: “Pogba non c’è, non so quando torna”

(Adnkronos) – “Pogba non può essere convocato, in questo momento è ai box. Non c’è, mi dispiace dirlo ma è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione, in questo momento non so dirvi quando ritornerà. Magari fra 20 giorni, non lo so”. Lo annuncia il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match contro la Fiorentina. Pogba non ha ancora giocato un minuto ufficiale con la maglia della Juventus. Il centrocampista francese, operato al menisco in autunno, non è ancora a disposizione.

La Juve prova a dare seguito alla vittoria ottenuta sul campo della Salernitana. La formazione bianconera, penalizzata di 15 punti dalla Corte d’appello federale della Figc, è scivolata dalla zona Champions a metà classifica “I ragazzi sono stati molto bravi, come in tutte le cose. C’è un momento di adattamento. Dopo la sconfitta di Napoli, è arrivata la mazzata. E’ umano, altrimenti ci raccontiamo delle non verità”, dice Allegri. “Ora la squadra ha trovato un suo equilibrio, ci siamo dati mini obiettivi. Domani bisogna far bene, la Fiorentina è sotto e può raggiungerci. Come a Salerno. Bisogna essere bravi e fare un passo alla volta, facendosi trovare al meglio. Abbiamo partite da giocare”.