(Adnkronos) – Il Real Madrid vince il Mondiale per club per la quinta volta grazie alla vittoria per 5-3 in finale contro l’Al Hilal. La formazione allenata da Ancelotti sblocca il risultato con Vinicius al 13′ e raddoppia al 18′ con Valverde. L’Al Hilal accorcia le distanze con Marega (26′) ma viene poi travolto dalle reti di Benzema (54′) e Valverde (58′). Il risultato finale prende forma con le doppiette di Vietto (63′ e 79′) e Vinicius (69′),