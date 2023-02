Sanremo 2023, al via la finale: Depeche Mode e il messaggio di Zelensky

(Adnkronos) – Al via la serata finale di Sanremo 2023. Dopo la serata cover da record, con oltre 11 milioni di spettatori e il 66,5% di share, ad aprire la sfilata dei cantanti in gara per la vittoria è Elodie. A seguire, in ordine di uscita: i Colla Zio, Mara Sattei, Tananai, Colapesce e Dimartino, Giorgia, Modà, Ultimo, Lazza, Marco Mengoni, Rosa Chemical, Cugini di Campagna, Madame, Ariete, Mr Rain, Paola & Chiara, Levante, Lda, Coma_Cose, Olly, Articolo 31, Will, Leo Gassmann, Gianmaria, Anna Oxa, Shari, Gianluca Grignani e Sethu.

A decretare il vincitore, accanto ad Amadeus e Gianni Morandi, nuovamente Chiara Ferragni. Grande attesa per l’esibizione dei Depeche Mode, mentre per gli ospiti italiani salgono sul palco dell’Ariston Gino Paoli, con Danilo Rea, e Ornella Vanoni. Sulla Costa Smeralda, invece, l’esibizione Salmo, mentre da piazza Colombotocca a Achille Lauro.

La serata finale del Festival è caratterizzata anche dal messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il messaggio di Zelensky verrà letto a fine gara”, prima dello spareggio a 5 tra gli artisti entrati in top5, ha spiegato Amadeus in conferenza stampa. Mentre il gruppo ucraino Antytjla salirà sul palco, dopo le nuove esibizioni dei cinque finalisti e in attesa dei conteggio dei voti per la vittoria.