Sanremo 2023, “per la prima volta cresce il sentiment positivo”

(Adnkronos) –

Per l’edizione del 2023 il sentiment positivo per Sanremo prevale, per la prima volta, su quello negativo. E’ quanto rileva la ricerca di SocialCom che con l’ausilio della piattaforma BlogMeter ha analizzato per Adnkronos le conversazioni in rete relative alla quarta serata della kermesse canora. La manifestazione è in aumento di 9 punti percentuali rispetto alla terza serata. Per la prima volta dall’inizio del Festival il sentiment positivo prevale su quello negativo: un trend dovuto alla mancanza di polemiche e all’assenza di personaggi ritenuti divisivi dagli utenti che seguono il festival.