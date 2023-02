Sanremo 2023, standing ovation per i Depeche Mode all’Ariston

(Adnkronos) – Standing ovation al Teatro Ariston per i Depeche Mode, che al festival di Sanremo portano due brani: il nuovissimo ‘Ghosts Again’ e lo storico ‘Personal Jesus’ del 1989.

‘Ghosts Again’ è il primo singolo del nuovo attesissimo album della band ‘Memento Mori’. Il quindicesimo album in studio dei Depeche Mode, in uscita il 17 marzo 2023 per Columbia e Mute, sarà il primo album della band ad essere pubblicato Dave Gahan e Martin Gore dopo la morte del co-fondatore e tastierista Andy Fletcher, avvenuta il 26 maggio scorso. L’uscita dell’album sarà seguita dall’omonimo tour mondiale che avrà tre tappe italiane: Roma (12 luglio,stadio Olimpico), Milano (14 luglio, stadio San Siro) e Bologna (16 luglio 2023, stadio Dall’Ara).