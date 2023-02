Firenze, imbrattata sede Consiglio regionale: fermati quattro attivisti di ‘Ultima generazione’

(Adnkronos) – Questa mattina quattro attivisti del movimento ambientalista ‘Ultima generazione’ hanno compiuto un’azione dimostrativa nel centro storico di Firenze imbrattando con della vernice il palazzo del Pegaso in via Cavour, sede el Consiglio regionale della Toscana. Gli attivisti sono stati fermati dalle forze dell’ordine e condotti in caserma dai carabinieri per valutare la loro posizione.

“Ringrazio Polizia, Carabinieri e Polizia municipale per essere intervenuti prontamente e aver individuato i responsabili. Questi gesti comunicano solo violenza e disprezzo per il patrimonio pubblico e le Istituzioni e vanno condannati senza esitazione”, ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, commentando l’episodio. Il Comune ha già allertato gli Angeli del bello e Alia per la ripulitura della facciata.