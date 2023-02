Forza Italia: “Sostegno di Berlusconi a Ucraina mai in dubbio”

(Adnkronos) – “Il sostegno del presidente Berlusconi in favore dell’Ucraina non è mai stato in dubbio”. È quanto si legge in una nota di Forza Italia. “Ha solo espresso la sua preoccupazione per evitare la prosecuzione di un massacro e una conseguente grave escalation della guerra, senza venire mai meno all’adesione di Forza Italia alla maggioranza di Governo, alla posizione della Nato, a quella dell’Europa e degli Stati Uniti”.

“Il presidente Berlusconi -prosegue il comunicato- non ha mai nominato Putin, dal quale ha più volte sottolineato di essere rimasto deluso, ha solo spiegato che nessuno è esente da responsabilità. A dimostrazione di come egli sia preoccupato e desideri un ritorno alla pace che interrompa questa spirale di violenza e di morti, ha auspicato un gigantesco piano Marshall in favore dell’Ucraina e del suo popolo”.