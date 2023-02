Juve-Fiorentina 1-0, gol di Rabiot

(Adnkronos) – La Juventus batte la Fiorentina per 1-0 nel match valido per la 22esima giornata della Serie A. Il successo consente alla formazione bianconera, penalizzata di 15 punti, di salire a quota 29. La Fiorentina rimane a 24. Il match viene deciso dal gol di Rabiot, a segno al 34′: il francese sfrutta l’assist delizioso di Di Maria e buca Terracciano con un sinistro potente. Prima del gol, due nitide chance bianconere per Kostic, che prima (12′) sbaglia mira e poi (23′) si fa respingere la conclusione da Terracciano. I viola pungono poco e si fanno vivi solo con un tiro di Ikoné deviato da Locatelli.

La Juve potrebbe raddoppiare al 59′, ma la rete di Vlahovic viene annullata per un fuorigioco chirurgico. Tra il 67′ e il 68′ è Kean, entrato al posto del serbo nell’attacco juventino, a sprecare in sequenza due occasioni enormi e a tenere aperta la gara. All’89’ la Fiorentina trova il pareggio con Castrovilli. Tutto inutile, il Var evidenzia il fuorigioco di Ranieri e cancella la rete. La Juve vince 1-0.