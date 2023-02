(Adnkronos) – “L’affluenza delle Regionali è in controtendenza rispetto allo share di Sanremo. Quindi è probabile che la direzione artistica delle prossime elezioni sarà affidata ad Amadeus”. Così all’Adnkronos Federico Palmaroli, l’Osho romano, ironizzando sul calo di affluenza alle regionali di Lazio e Lombardia. “Magari nei seggi ritroveremo un po’ di quegli eccessi che si sono visti in questi ultimi anni al festival per alzare lo share e l’affluenza”.