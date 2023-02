Sanremo 2023, dal bacio di Rosa Chemical ai carciofi di Vanoni: 5 momenti cult

(Adnkronos) – In un crescendo di ironia, spettacolo e divertimento, finale col botto per Sanremo 2023 che ha visto trionfare Marco Mengoni con il brano ‘Due Vite’. Ma se la vittoria del cantante di Ronciglione – superfavorito già da prima dell’inizio della kermesse e saldamente primo in classifica fin dalla prima serata – non ha sorpreso il pubblico più di tanto, a scatenare lo stupore dei telespettatori sono stati invece diversi fuoriprogramma esplosi come una bomba nel corso della finalissima sanremese. Da Gino Paoli con l’aneddoto proibito, passando per il bacio di Rosa Chemical a Fedez e i carciofi di Ornella Vanoni, ecco 5 momenti cult della serata che sarà davvero difficile dimenticare.

GINO PAOLI – Applausi a scena aperta del pubblico all’arrivo di una delle colonne portanti della canzone italiana. Gino Paoli appare sul palco dell’Ariston per regalare alcuni dei più celebri successi alla platea, ma ecco che arriva il fuoriprogramma. Il cantante genovese, tra un ricordo e l’altro si lascia infatti andare al racconto di un aneddoto su Little Tony ai tempi della Rca, quando i giovani artisti, spiega l’88enne, erano alla ricerca di consigli dal più maturo Paoli. “Il più bello è stato Little Tony”, esordisce il cantautore, che continua: “Aveva fatto il Canzoniere, poi era tornato a casa e la donna che aveva allora – dice – aveva fatto ‘un piccinino di amici’, li aveva fatti tutti… in casa di Tony”. Tra l’imbarazzo di Amadeus e la risate del pubblico, a intervenire è Gianni Morandi: “Ma non si possono dire queste cose!”. Vano, però, il tentativo del conduttore di continuare con l’esecuzione dei classici dell’artista, che invece decide di andare avanti con il racconto: “E allora viene da me e mi chiede ‘come si fa quando una donna ti tradisce?’. Io avevo scritto una canzone che fa ‘anche se sei stata di un altro…’, quindi lui mi dice ‘l’hai scritta quindi devi sapere come si fa quando una donna ti fa fesso…’. Cioè venivi da me a chiedere una cosa così, ma ti rendi conto? A momenti svengo”. “Ma tu eri il nostro Maestro!”, stempera Gianni Morandi, con Amadeus che approfitta del momento per annunciare ‘Il cielo in una stanza’. “Ok…”, replica poco convinto il cantautore, che poi esegue il brano.

ROSA CHEMICAL – Ancora Fedez nel nuovo episodio destinato a far discutere non solo i social ma anche la politica italiana, oggi in silenzio elettorale causa voto per le regionali. Tutto succede quasi sul finale della performance di Rosa Chemical, che prima ‘twerka’ sulle gambe di Fedez seduto in prima fila tra il pubblico, poi lo trascina sul palco coinvolgendolo nello show e, al termine dell’esibizione, lo bacia con trasporto sulla bocca. Mentre il rapper stupefatto e il divertito torna al suo posto, ecco che arriva la spiegazione di Rosa Chemical: “Mi è scappato, questo è il Festival dell’amore!”. “Sono senza parole”, il commento imbarazzato di Chiara Ferragni, moglie di Fedez, proprio sul palco accanto ad Amadeus nel momento del fuoriprogramma.

FIORELLO – “Domani i dirigenti andranno tutti a casa, però è stupendo”. Arriva via diretta Instagram l’ironia graffiante di Fiorello. “Devo dire che è una puntata tranquilla, serena. Vi siete guadagnati la prima pagina dell’Avvenire domani”, dice riferendosi al bacio tra Rosa Chemical e Fedez avvenuto solo pochi minuti prima. “Pensate se Rosa Chemical avesse fatto la scena che ha fatto con Fedez con gli artigiani della qualità seduti sul divano”, aggiunge tra le risate dell’Ariston. Poi Fiorello chiede ad Amadeus notizie del direttore dell’Intrattenimento di Prime Time, Stefano Coletta, costretto in sala stampa a rispondere alle domande sul rap politico di Fedez. “Inquadratemelo. Fatemelo vedere per l’ultima volta. Hai controllato i testi di Gino Paoli?”, chiede riferendosi alle polemiche sul testo del freestyle di Fedez. “Comunque dopo Rosa Chemical, Achille Lauro sembrava Cristina D’Avena”. Poi il giudizio definitivo sul festival 2023: “Neanche il bar di guerra stellari”.

ORNELLA VANONI – Ironia, applausi e carciofi per il ritorno di Ornella Vanoni sul palco dell’Ariston da superospite. La cantante porta sul palco quattro dei pezzi più iconici del suo repertorio. Ma prima non fa mancare qualcuna delle sue proverbiali battute. Così, quando Amadeus la accoglie e lei chiede di Gianni Morandi, il direttore artistico le spiega: “Gianni è sempre in giro, esce, va a correre, sparisce, va al bar a prendere un caffè…”. “Son già stanca”, il commento di Ornella che fa scoppiare l’Ariston in una fragorosa risata. Battute finite? Nemmeno per sogno. “E i carciofi?”, chiede infatti l’artista ad Amadeus – con il quale aveva evidentemente preso accordi in precedenza per un ‘rifornimento’ perché, spiega, “i carciofi a Milano fan schifo”. Alla promessa di un bouquet di carciofi al termine dell’esibizione, l’interprete attacca quindi a cantare i classici del repertorio. “Meno male che non sono in gara, io in gara mi sento morire, la gara mi fa morire”, sottolinea al termine dell’esibizione, quando Amadeus le porge il particolare bouquet: “Questi sono i carciofi che ti avevo promesso”. Ornella comincia a contarli. Amadeus non si fa cogliere impreparato: “Sono dieci carciofi”. “Siete più tirchi sui carciofi che sui fiori quest’anno”, la battuta finale di Ornella, che poi va via a braccetto con Morandi.

FEDEZ-FERRAGNI – Il quinto e ultimo momento cult stavolta non arriva dalla diretta ma dai social. Protagonista il chiarimento all’Ariston tra Chiara Ferragni e Fedez dopo l’esibizione di Rosa Chemical catturato in un video che circola sui social, girato in quella che sembra una pausa pubblicitaria: nelle immagini, Fedez si avvicina a Chiara sul palco, come convocato dalla moglie, che, sempre con il sorriso, sembra chiedere a Fedez spiegazioni. Fedez allarga le braccia come a sottolineare di non avere responsabilità dell’accaduto. Intorno a loro, Amadeus e alcuni degli autori del festival, tutti sorridenti, in un clima che sembra tutt’altro che drammatico. Ma il video si chiude con Chiara che sembra chiedere a Fedez di seguirla dietro le quinte.