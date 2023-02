Terremoto Turchia e Siria, oltre 28mila morti

(Adnkronos) – Supera le 28 mila vittime il bilancio del terremoto in Turchia e Siria mentre svaniscono di ora in ora le speranze di trovare altri sopravvissuti tra le macerie. In Turchia le vittime sono salite a 24.617, ha riferito nelle prime ore di oggi l’agenzia di stampa statale Anadolu, citando il vicepresidente Fuat Oktay. Nel frattempo, l’autorità turca per i disastri Afad ha dichiarato che altre 80.278 persone sono rimaste ferite. Nella vicina Siria, si sa che almeno 3.574 persone sono morte e 5.276 ferite. La prima scossa è avvenuta lunedì mattina con magnitudo 7,7. Questa è stata seguita verso mezzogiorno da un’altra scossa di magnitudo 7,6. Tra lunedì e sabato l’area ha subito più di 2.000 scosse di assestamento, secondo Afad.