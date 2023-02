Ucraina, Pd: “Parole Berlusconi isolano Italia”

(Adnkronos) – Le dichiarazioni del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi su Zelensky e la guerra Ucraina-Russia provocano la reazione delle opposizioni. “Le dichiarazioni pro-Putin e anti-Zelensky di Berlusconi sono motivo di clamorosa contraddizione dentro la maggioranza su un tema fondamentale come l’aiuto all’Ucraina” twitta Enrico Borghi, senatore del Pd. “Sono posizioni che isolano l’Italia e indeboliscono il fronte occidentale. La premier non ha nulla da dire?” cinguetta l’esponente Dem.

Sempre con un tweet interviene anche Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato. “Giorgia Meloni è d’accordo con le parole inquietanti pronunciate da Berlusconi sulla guerra in Ucraina? Oggi di fatto si è schierato ufficialmente con la Russia di Putin. Con questi alleati di governo la premier non si lamenti di come viene trattata in Ue”.