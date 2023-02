Moby, avvocato famiglia Onorato: ‘Agito legittimamente, fiducia in magistrati’

(Adnkronos) – “Nessuna sorpresa, eravamo a conoscenza di queste indagini da tempo. Abbiamo collaborato in totale trasparenza con gli organi inquirenti. I rilievi più significativi mossi ai miei assistiti hanno a oggetto valutazioni relative ad attività molto complesse”. Pasquale Pantano, l’avvocato che rappresenta la famiglia Onorato, commenta così la notizia dell’avviso di chiusura delle indagini su Moby che riguarda l’armatore Vincenzo Onorato e i figli Achille e Alessandro.

“Non condividiamo gli esiti di tali valutazioni per un fondato e corposo ordine di ragioni sia fattuali che giuridiche, che avremo presto modo di rappresentare ai magistrati per dimostrare la perfetta legittimità dell’operato della famiglia Onorato. Naturalmente continuiamo a manifestare profonda fiducia nelle istituzioni e nella magistratura in particolare” conclude il difensore.