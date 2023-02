Shadow Game di Eefje Blankevoort ed Els van Driei in streaming anche in Italia su Open DDB

Un viaggio, un “gioco”, attraverso le ombre e i pericoli della vecchia Europa: a fare da guida gli adolescenti di tutti i giorni, fuggiti dai loro Paesi in guerra, in un racconto universale e corale. È questo e altro Shadow Game, il progetto transmediale interattivo di Eefje Blankevoort ed Els van Drie, divenuto documentario (2021, 89’) e ora in streaming anche in Italia su Open DDB.

Il film ha partecipato a numerosi festival di cinema europei e internazionali (tra cui il Terra di Tutti Film Festival a Bologna nel 2021), ottenendo diversi riconoscimenti, come il Premio Popoli for Kids and Teen al 63° Festival dei Popoli a Firenze, il Best European TV Documentary of the Year 2021 al Prix Europa a Berlino, il Grand Geneva Award and Youth Jury Award al Fifdh 2021 a Ginevra.

Cercano di attraversare i confini europei in cerca di protezione e di una vita migliore, viaggiano in un mondo di ombre che non vediamo mai: sono i protagonisti del film in un mondo di campi minati, orsi, fiumi che scorrono veloci, contrabbandieri e guardie di frontiera. Il “gioco” è il termine amaramente ironico per indicare l’attraversamento delle frontiere che è diventato comune tra questi giovani rifugiati, specie lungo la Rotta Balcanica. Rischiando la vita, gli adolescenti intraprendono un viaggio insidioso che spesso dura mesi o addirittura anni. Lungo il percorso, crescono velocemente: nel limbo che li accoglie non possono né tornare indietro, né fermarsi.

Shadow Game è un resoconto filmato in modo sperimentale (tra testimonianze e video in formato social, videochiamate ai cari lontani) delle conseguenze di vasta portata della politica europea in materia di asilo. Ora che le recinzioni sono state erette in tutta Europa, chiedere asilo è diventato quasi impossibile. Gli adolescenti attraversano paesaggi innevati e incontrano aggressiva polizia di frontiera sul loro cammino. Raggiungere la loro meta finale è diventato più difficile che mai. Il loro viaggio li porta ad attraversare tutta l’Europa: dalla Grecia alla Macedonia del Nord, alla Serbia e alla Bosnia-Erzegovina, dall’Italia alla Francia e ai Paesi Bassi.

Durrab, 16enne pakistano, cerca di attraversare la doppia recinzione lunga 152 km al confine tra Serbia e Ungheria. In Grecia, il quindicenne afghano “SK” è solo all’inizio del suo viaggio. In tutta Europa incontriamo ragazzi che hanno già provato innumerevoli volte a fare “il gioco” e ora sono bloccati, come l’iraniano Mo, il pakistano Yaseen, l’afghano Fouad e l’iracheno Mustafa. In Bosnia-Erzegovina, il siriano Hammoudi, a 14 anni il più giovane di tutti, racconta il suo tentativo di superare l’”ultimo livello”. Nello stesso campo, i fratelli Jano (18 anni) e Shiro (15 anni), dalla Siria, si preparano per la loro mossa finale. Nel frattempo, a Ventimiglia, Faiz (17 anni), proveniente dal Darfur, è in dubbio se tentare ancora una volta di attraversare la Francia.

Shadow Game è una storia a mosaico in cui le esperienze di molti giovani rifugiati in viaggio si fondono in un racconto universale: una moderna Odissea. Riusciranno a superare i numerosi ostacoli che incontrano? E troveranno una nuova casa?