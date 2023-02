Arriva la “Urban Revolution” di DR 1.0 EV

ROMA (ITALPRESS) – In DR l'hanno denominata "Urban Revolution". La piccola RD 1.0 EV che può diventare una perfetta alleata soprattutto nelle grandi città ma più in generale nei contesti urbani. Basti pensare che ha 4 comodi posti in appena 3,20 mt. Senza tralasciare l'autonomia: ben 294 km nel ciclo urbano e 210 km in quello misto, con possibilità di extended range in caso di necessità. Telaio in alluminio ultraleggero con traverse anticollisione ad alta resistenza. È rivestito da un body in materiale composito per un peso complessivo di 1.050 kg. Sospensioni anteriori Mac Pherson indipendenti e posteriori a ruote indipendenti. Il pacco batterie, che sfrutta la tecnologia ternaria di ultimissima generazione (litio-ferro-fosfato), ha una capacità di 31 Kwh (garanzia di 8 anni). Motore sincrono a magneti permanenti in grado di sprigionare una potenza di 45 Kw con una coppia di 150 Nm ed una velocità massima di 120 km. La trazione è posteriore. Accelerazione da 0 a 50 km in 5 secondi. Ottimi i tempi di ricarica: 4 ore per la slow con corrente a 6 Kwh e 35 minuti per la fast con corrente fino a 40 Kwh. Esteticamente spiccano la calandra frontale, in perfetto family feeling DR, i cerchi in lega da 15", i DRL ed i fari posteriori a Led. In perfetta filosofia DR, la dotazione di serie è ricchissima: climatizzatore, infotainment da 9,7" con Android Auto ed Apple CarPlay, wireless smartphone charger, sistema keyless. L'abitacolo è caratterizzato da materiali e finiture di pregio. Diversi inserti cromati contribuiscono a conferirgli un look molto POP. Quattro comode sedute ergonomiche rivestite in tessuto con il sedile del guidatore regolabile elettricamente. I sensori di parcheggio posteriori e la retrocamera in HD facilitano le manovre di parcheggio. La DR 1.0 EV è proposta sul marcato con una promo a scadenza che prevede 1.000 euro di contributo DR che vanno a sottrarsi ai 25.900 euro del prezzo di listino. In caso di rottamazione, in virtù dell'incentivo statale, il prezzo finale sarà di 19.900 euro. Senza rottamazione il contributo statale è di 3.000,00, quindi il prezzo finale sarà di 21.900 euro. È possibile personalizzarla con l'allestimento POP (optional a 600 euro) in cui spicca il numero 1 sulle fiancate ed un grande punto esclamativo sul cofano. Con l'arrivo della 1.0 EV, la gamma DR spazia ora dal Full Electric fino all'Ecodiesel (2.0 common-rail di ultima generazione già montato dal Pick-up EVO Cross4 e a breve anche dal Pick-up DR K8), passando per il Thermohybrid di DR 3.0, DR 4.0, DR 5.0, DR F35 e DR 6.0. foto: ufficio stampa DR Automobiles (ITALPRESS). tvi/red 14-Feb-23 16:24