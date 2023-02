Artmarket.com: Crescita nel T4 2022, cambio di paradigma con inserzionisti paganti affiliati che consentono ad Artprice di raddoppiare potenzialmente il fatturato

(Adnkronos) – PARIGI, 14 febbraio 2023 /PRNewswire/ — Sulla scia di questi buoni dati trimestrali, va notato che il 2023 inizia sotto i migliori auspici per Artprice by Artmarket, con dei redditi a gennaio 2023 significativamente superiori a quello dello scorso anno per lo stesso periodo, ovvero +17%.

Ciò dimostra che Artmarket.com sta guadagnando quote di mercato con nuovi clienti all’inizio di quest’anno, nonostante un contesto economico indeciso sotto l’impatto di parametri geopolitici molto incerti e di un’inflazione che è piuttosto difficile da controllare da parte delle banche centrali, in particolare la BCE o la FED.

Artprice ha messo a frutto il periodo di Covid per sviluppare e implementare il cambiamento più importante della sua storia. In particolare, queste implementazioni porteranno a un cambiamento del paradigma economico, con inserzionisti a pagamento completamente integrati nei suoi database e servizi. Si tratta principalmente delle 6.500 case d’asta di tutto il mondo che sono affiliate ad Artprice da oltre due decenni e che ora gestiscono il 98% delle loro vendite online.

È molto probabile che il fatturato generato da queste 6.500 case d’asta conseguano a termine un volume d’affari superiore agli abbonamenti che attualmente rappresentano il 90% del fatturato di Artprice by Artmarket.com. Il progetto di Artprice è quello di raddoppiare il fatturato soddisfacendo una richiesta di lunga data da parte delle sue case d’asta partner. Un secondo cambiamento di paradigma è la concessione di licenze per il suo database standardizzato di artisti, che ora è il più completo al mondo.

Eventi futuri 2023: Licenza annuale per il database standardizzato degli artisti di Artprice con una quota di iscrizione di 7.500 euro/anno

Nel corso degli ultimi anni, Artprice by Artmarket, che possiede la più grande collezione editoriale conosciuta di manoscritti e cataloghi dal 1700 a oggi, attività non immobilizzata con un valore stimato di 16.257 mila euro nel bilancio di Artprice by Artmarket.com, ha sviluppato il più completo database di artisti al mondo.

L’artista è al centro del mercato dell’arte, è l’unico motore, tutto ruota intorno a lui: notizie, mostre, aste, gallerie, musei, biennali, fiere e saloni. Tutto questo non può esistere senza l’artista.

Ogni scheda artista viene creata con una carta editoriale e un insieme di processi protetti dal CPI, con una biografia in cui l’artista e/o i suoi aventi diritto sono tenuti a inviare documenti certificati, depositati negli archivi fisici di Artprice.

Ogni record analogico/digitale è costituito da 140 campi di integrità referenziale che sono essi stessi database relazionali.

Questa stessa scheda artista comprende anche le sue diverse discipline e tecniche artistiche, i risultati delle vendite all’asta passati con le fotografie delle opere, le vendite future, le firme e i monogrammi, il riferimento al suo catalogo ragionato e/o all’opera di riferimento, il fatturato, i record, la distribuzione geografica, gli indici, il tasso di invenduto, nonché tutti gli articoli e i dispacci scritti sull’artista dall’agenzia stampa di Artprice, ArtMarket Insight.

Ciò consente ad Artprice di assegnare a ciascun artista un ID univoco dedicato (come un numero Siret) e per ciascuna delle sue opere un altro ID univoco specifico (come un libretto di circolazione) e di standardizzare il mercato dell’arte al fine di effettuare la tracciabilità, l’indicizzazione e il monitoraggio totalmente sicuri. Questi processi unici e rigorosi sono soggetti a molteplici tutele ai sensi del Codice della Proprietà Intellettuale.

Il costo analitico della creazione e del follow-up di una singola cartella artista nella sua interezza è dell’ordine di 270€ – 300€. Nonostante le potentissime tecnologie informatiche, è necessaria la convalida umana, conditio sine qua non per rendere indiscutibile questa scheda artista, da parte di un comitato di redattori e traduttori per le sei lingue dei database di Artprice, ossia inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano e mandarino standard.

In 25 anni, il database degli artisti di Artprice è diventato di gran lunga il principale database standardizzato al mondo in termini di numero di artisti e di volume di informazioni per scheda artista.

Ad oggi, l’unico riferimento conservato è il Dizionario Benezit, creato nel 1911 a Parigi, che Artprice aveva acquistato da Éditions Gründ all’inizio degli anni 2000.

All’epoca, il database standardizzato di Artprice conteneva 120.000 artisti, mentre quello di Benezit ne contava 175.000. Quest’ultimo era di fatto il riferimento mondiale in termini di numero di artisti. Nonostante un’offerta finanziaria molto consistente da parte di Artprice, il Benezit è stato infine venduto a Oxford Art Online (vedi documento di riferimento e relazione finanziaria).

Nel 2023, il Benezit online, in lingua inglese, conta 170.000 artisti con una quota di iscrizione di 215 sterline/anno.

Il database standardizzato di Artprice contiene oggi 803.000 artisti in sei lingue, dal IV secolo ai giorni nostri.

Il costo generato per la costruzione del database standardizzato di artisti più completo al mondo comprende anche l’acquisto di aziende mitiche e di collezioni documentarie come la Guida Enrique Mayer (1962/1987), il famoso Dictionnaire des ventes d’art du Docteur H. Mireur 1700-1900, il leader americano Sound View Press con quasi 50 database sugli Stati Uniti tra cui la famosa raccolta biografica Who Was Who in American Art (1991), le edizioni Franck Van Wilder (1970), la società svizzera Xylogic (specialista mondiale degli indici del mercato dell’arte, dal 1985), il database Bayer sul mercato dell’arte anglosassone dal 1700 al 1913, le firme e i monogrammi di Caplan & Creps (USA), un’opera di riferimento mondiale (1976), e l’elenco è ancora molto lungo.

È inoltre in atto, da 25 anni, una politica di acquisto sistematico di manoscritti e cataloghi, principalmente dal 1700 al 1970, provenienti da tutto il mondo. Artprice non poteva che acquistare questa conoscenza storica, se non altro per normalizzare con certezza il mercato dell’arte e conoscere la perfetta tracciabilità delle opere d’arte e la loro corretta attribuzione alla biografia dell’artista.

Il Benezit, che è stato il principale riferimento nel XX secolo, è stato considerato da Le Monde “la Bibbia del mercato dell’arte”. Ad oggi, è l’unico riferimento finanziario e analitico serio per Artprice, in particolare attraverso il metodo dei comparabili.

A questo proposito, da questo referente emergono alcune cifre indiscutibili. Gli 803.000 artisti del database standardizzato di Artprice rappresentano un volume superiore del 472% a quello del dizionario Benezit Oxford University press (170.000 artisti), con accesso in sei lingue per Artprice rispetto a una sola lingua per Benezit.

Il costo generato e aggiornato al 2023 per costruire il più completo database di artisti al mondo è quindi di 216 milioni di euro per Artprice (si veda il paragrafo sui costi analitici di produzione). Questa attività in costante crescita, a causa dei vincoli imposti dai principi IFRS che non sono adatti alla valutazione di un’attività a lungo termine, riflette solo una piccola parte del suo valore nel bilancio di Artprice by Artmarket.com (i principi IFRS sono principi contabili internazionali in vigore dal 2005). Consento di armonizzare la presentazione dei rendiconti finanziari e contabili delle società quotate in borsa).

In effetti, l’indice del database standardizzato degli artisti di Artprice è estremamente complesso. Per svilupparlo, ci sono volute 7 milioni di ore di lavoro da parte di storici, ricercatori, redattori, giornalisti, econometristi e un reparto informatico dedicato per 25 anni.

D’altra parte, Artprice by Artmarket riceve costantemente richieste di licenze per l’utilizzo del suo database standardizzato di artisti, soprattutto da parte di decine di migliaia di gallerie online, marketplace, case d’asta, esperti, siti di aste online, società di copyright, autorità doganali e amministrazioni fiscali, musei e fondazioni, assicuratori, ecc. che ricoprono questo segmento, ma che non dispongono di un database standardizzato completo di artisti.

La maggior parte di questi attori è regolarmente condannata a un’attribuzione errata – in base alle proprie esperienze – e, per le strutture piccole o giovani, alla stagnazione o al fallimento, a causa della mancanza di un sistema di riferimento per gli artisti standardizzato e coerente nei secoli.

Una delle principali difficoltà consiste nel disporre, da un lato, di giganteschi fondi editoriali di cataloghi di vendita e manoscritti e, dall’altro, di algoritmi proprietari per rintracciare le varie omonimie.

La storia dell’arte ci insegna che, durante alcuni secoli, le omonimie erano molto frequenti e in numero consistente. Una spiegazione è che il nome dell’artista era legato al suo luogo di nascita, a un’etnia, a un lignaggio familiare o clan.

Dopo uno studio di mercato globale, basato principalmente sulle richieste in arrivo da parte di futuri clienti, è emerso che, per una licenza di esercizio dell’indice di riferimento del database standardizzato di Artprice di 803.000 artisti, il prezzo d’ingresso sarà di circa 7.500 euro all’anno, ovvero un canone mensile di 625 euro, il che rende questa licenza di esercizio molto conveniente per le strutture piccole o giovani.

Naturalmente, questa licenza di esercizio annuale, limitata all’indice standardizzato degli artisti, non è in alcun modo in concorrenza con Artprice o con i suoi molteplici database, e questo è concordato contrattualmente con il licenziatario. Questa licenza di esercizio consente, grazie a un’API fornita da Artprice (Application Programming Interface o Interfaccia di programmazione delle applicazioni), di collegare un software o un sito web al database standardizzato degli artisti di Artprice.

Se il licenziatario si accorge che i suoi clienti richiedono, ad esempio, il prezzo di opere in vendite passate o future, indici e statistiche su un artista, monogrammi e firme, o qualsiasi altra ricerca di informazioni che i database di Artprice possiedono può chiedere al licenziante Artprice un’API di ritorno (contratto di reindirizzamento/affiliazione) alle banche dati a pagamento di Artprice, dove il licenziatario riceve una commissione tra il 5 e il 20% a seconda del fatturato realizzato con Artprice su un abbonamento annuale riscosso sulle piatteforme di pagamento Artprice by Artmarket. Questo permette ad Artprice, da un lato, di incassare i 7500€/anno e, dall’altro, di amplificare fortemente il proprio fatturato grazie ai numerosi licenziatari.

All’inizio di marzo 2023, Artprice by Artmarket implementerà la sua nuova versione online, la più riuscita della sua storia, soddisfacendo così tutte le richieste dei clienti in questo decennio di tecnologia digitale. Questa implementazione su larga scala comprende tutti i database e i servizi di Artprice, dopo 18 mesi di sviluppo, in parte prolungati dal periodo COVID.

Artprice by Artmarket ha selezionato, dopo una gara d’appalto alla fine del 2019, il contributo di un team di consulenti esterni di altissimo livello e altamente coinvolti per la revisione e lo sviluppo di questo redesign integrale di Artprice, con un solido approccio UI/UX. Questi due termini, UX e UI, che stanno rispettivamente per User Experience (Esperienza utente) e User Interface (Interfaccia utente), hanno in comune un approccio incentrato sull’utente.

In particolare, questa implementazione porterà a un cambiamento del paradigma economico, che prevede il pagamento di inserzionisti completamente integrati nei suoi database e servizi. Si tratta principalmente delle 6.500 case d’asta di tutto il mondo che sono affiliate ad Artprice da oltre due decenni e che ora gestiscono il 98% delle loro vendite online. Ora potranno promuovere le loro vendite future in modalità inserzionista a pagamento, in base ai criteri di ricerca dei 7,2 milioni di clienti di Artprice, con un target estremamente pertinente.

Va sottolineato che, nel modello economico delle case d’asta da oltre 50 anni, la pubblicità, l’annuncio di aste pubbliche dettagliate, rappresenta il 34% dei costi totali, indipendentemente dal Paese o dalle dimensioni della casa d’asta.

Con il 98% delle aste ora pubblicizzate su Internet, la pressione esercitata dalle case d’asta affiliate ad Artprice nel 2023 per promuovere le loro vendite a pagamento trova la risposta migliore attraverso questa nuova implementazione. Infatti, le case d’asta ritengono che l’investimento in comunicazione per le vendite future (34% delle vendite) debba necessariamente trovare riscontro su Internet, abbandonando la stampa cartacea.

Va ricordato che Artprice, fin dalla sua creazione nel 1997, ha sempre considerato la pubblicità online incompatibile con i suoi database in termini di leggibilità e consapevolezza. La sfida era ambiziosa perché ci permetteva di soddisfare le richieste delle case d’asta, pur mantenendo il DNA di Artprice.

Con questa nuova implementazione, le 6.500 case d’asta potranno integrarsi e confluire nell’intero processo industriale di Artprice by Artmarket per l’annuncio delle loro future vendite con il monitoraggio push degli artisti per i 7,2 milioni di clienti e membri di Artprice (avvisi via SMS, RSS, messaggistica istantanea, e-mail, pagina “my artists”, ecc.).

Rendere trasparente il mercato dell’arte è stata la conditio sine qua non di Artprice dal 1997, per consentirne lo sviluppo sottraendolo alla cerchia degli addetti ai lavori. Questa nuova presentazione di Artprice by Artmarket rafforzerà questa assoluta trasparenza, fornendo l’accesso a dati verificati, verificabili e soprattutto contestualizzati.

Infatti, i clienti e i membri di Artprice by Artmarket entreranno intuitivamente nel cuore dell’attualità del mercato dell’arte e saranno gli attori privilegiati all’interno di un approccio umano e pedagogico, che spesso manca nel mondo dei GAFA.

Le collaborazioni essenziali e storiche per Artprice, leader mondiale dell’informazione sul mercato dell’arte, appaiono davvero con questa nuova versione: soprattutto con gli artisti che hanno contribuito a questa evoluzione.

L’altra collaborazione essenziale è quella con le case d’asta partner storici. Infatti, avranno un interesse crescente a collaborare con Artprice, per promuovere le loro future vendite con un prestigio discreto ed efficace, che genererà un nuovo giro d’affari ricorrente per Artprice con la sua Intranet proprietaria, che da molti anni è lo strumento di lavoro di riferimento per le case d’asta.

È molto probabile che il fatturato generato da queste 6.500 case d’asta, che dal 1997 sono inserzionisti affiliati di Artprice, raggiunga un fatturato superiore agli abbonamenti che attualmente rappresentano il 90% del fatturato di Artprice. Il progetto di Artprice è quello di raddoppiare il fatturato soddisfacendo una richiesta di lunga data da parte delle sue case d’asta partner.

Questo lavoro di oltre due anni di ricerca e sviluppo, prolungato dal periodo COVID, coinvolge pienamente i clienti, i partner e i membri di Artmarket.com in una nuova esperienza nel cuore del mercato dell’arte.

Si tratta indubbiamente di una delle tappe fondamentali per il futuro di Artprice by Artmarket, con un posizionamento fondamentalmente migliorato attraverso la referenziazione delle immagini sui motori di ricerca (SEO), con l’obiettivo di moltiplicare il traffico per conquistare nuove quote di mercato e di accaparrarsi il mercato della certificazione delle emissioni primarie di NFT d’arte.

Grazie a Google Analytics 4, la nuova generazione di Analytics, il “Crawl budget”, che è una combinazione del “crawl rate” e della “crawl demand” di Google, è passato da 915.000 query/giorno a una nuova media di 2,5 milioni/giorno dall’implementazione delle 803.000 homepage di Artprice alla fine del 2022.

Con questa implementazione, Artprice rimane fedele al suo principio di non alterare la leggibilità dei suoi database e risponde finalmente a una richiesta ripetuta e molto concreta dei suoi partner, le 6.500 case d’asta di tutto il mondo, per acquisire inserzioni a pagamento valorizzando le loro vendite future.

Artmarket.com ha registrato un aumento significativo delle tariffe di abbonamento e dei servizi dal 2023, che di fatto aumenterà le sue entrate future. Poiché Artmarket.com è già redditizio da un decennio, queste entrate supplementari saranno quasi un risultato netto, mentre è opportuno ricordare che le spese rimangono invariate fino a 90 milioni di euro di fatturato.

Questo aumento di prezzo fa seguito a un’ampia consultazione da parte dei clienti d’Artprice by Artmarket, che continueranno a usufruire dei database e dei servizi, sapendo di trovare in Artprice dati essenziali che non possono trovare altrove. Questa posizione indiscussa, come leader mondiale dell’informazione sul mercato dell’arte dal 1997, deve ora essere monetizzata da un aumento dei prezzi, sistematico ogni anno, giustificato dall’aggiunta di oltre un milione di nuovi dati ultra-qualificati all’anno, per i suoi clienti. Questo milione di nuovi dati all’anno sarà aggiunto ai database storici di Artprice su base perpetua, senza sostituirsi ai vecchi dati.

Oggi i database di Artprice sono senza dubbio i più completi al mondo secondo il consenso degli operatori del mercato dell’arte, con quasi 803.000 artisti referenziati con le loro biografie, i risultati d’asta, gli indici, gli strumenti decisionali, le firme e i monogrammi e le vendite future con le loro notizie, ovvero diverse decine di milioni di dati ad altissimo valore aggiunto, protetti da vari diritti di proprietà intellettuale.

Nonostante questo significativo aumento delle tariffe, l’offerta di Artprice by Artmarket rimane di gran lunga la migliore di fronte a una concorrenza fiacca che non cambia e che propone abbonamenti con richieste limitate: gli abbonamenti professionali annuali della concorrenza di 150 richieste per 350 euro/anno, 450 richieste per 975 euro/anno e 2,45 euro/richiesta per gli sforamenti (registrati da un ufficiale giudiziario nel novembre 2022).

Si tratta di un anacronismo nel mondo dell'”illimitato”, perché questa concorrenza si limita a offrire solo 330.000 artisti e una selezione di 1.600 case d’asta, mentre Artprice by Artmarket offre 803.000 artisti e 6.500 case d’asta, con abbonamenti illimitati da 279 a 569 euro/anno e una panoplia di indici e ausili decisionali, firme e monogrammi, unici al mondo. Il margine di manovra tariffario di Artprice, pur rimanendo molto competitivo, è eccezionale.

Contrariamente a quanto il senso comune potrebbe far temere, dato il contesto geopolitico ed economico, il mercato dell’arte gode di una salute smagliante, con record regolari registrati per tutti i periodi artistici, indipendentemente dal paese, durante le recenti sessioni di vendita. Non ci sono cancellazioni di vendite classiche e/o prestigiose catalogate per il 2022 e il 2023, che sono gli indicatori principali.

Le principali case d’asta e gli investitori sanno bene che il mercato dell’arte è un porto sicuro, un investimento, come dimostra l’indice Artprice100©, che supera nettamente i classici indici di borsa. Questo periodo di incertezza sui mercati azionari sta portando nuovi fondi e investimenti nel mercato dell’arte. A titolo informativo, l’indice Artprice100© è aumentato del 612% dal 2000. Per l’anno 2022, lo S&P mostra un -19% rispetto al +3% dell’Artprice100©.

Una lettura globale del mercato mondiale dell’arte nel 2022 è prevista nel prossimo rapporto annuale sul mercato dell’arte, in uscita all’inizio di marzo 2023. Sarà disponibile gratuitamente online e in formato PDF. AFP le trasmetterà in anteprima.

Inoltre, la guerra sul suolo europeo e la paura di una recessione non hanno influenzato il mercato dell’arte all’inizio di quest’anno.

L’AFP, con l’evocativo titolo “Asta a New York, la collezione del cofondatore di Microsoft punta a un miliardo” e aggiunge “Mettendo all’asta a New York le opere appartenute al defunto cofondatore di Microsoft, Paul Allen, la casa d’arte Christie’s punta a un record di tutti i tempi, simbolo di un mercato che sta battendo i record nonostante un mondo scosso dalla crisi”. ”

Le nuove homepage degli artisti sono il punto d’ingresso principale e privilegiato su tutti i database e i servizi di Artprice, poiché gli artisti sono la matrice universale su cui si basa il mercato dell’arte fin dalla sua nascita. Con questa ristrutturazione globale, Artprice mira anche a riposizionare il nuovo posto dell’artista al centro del mercato dell’arte, attraverso la produzione delle sue Art NFT, che sono uno dei fondamenti del Web 3.0.

L’obiettivo di questa ristrutturazione globale di Artprice è quello di offrire ai suoi clienti e membri un’esperienza migliore, in linea con le loro esigenze, dopo diversi anni di raccolta delle loro richieste, nel rigoroso rispetto della legislazione vigente in Europa e negli Stati Uniti.

Questa ristrutturazione include, naturalmente, l’arrivo delle NFT, la cui crescita è esponenziale e costituisce anche un cambiamento di paradigma per gli artisti nel mercato dell’arte, che si ritrovano nuovamente padroni del loro destino come accadde durante il Rinascimento.

Tutti i market maker del mercato dell’arte, e in particolare la maggior parte delle case d’asta del mondo, hanno ora un dipartimento NFT per le vendite catalogate e online durante tutto l’anno. Allo stesso modo, tutte le principali strutture del settore museale e le gallerie d’arte stanno iniziando a pubblicare i propri NFT.

Allo stesso modo, questa formidabile ristrutturazione di Artprice by Artmarket.com mette finalmente in evidenza la più grande collezione proprietaria di manoscritti e cataloghi di vendita originali stampati dal 1700. È di proprietà di Artprice, che in cambio legittima la sua standardizzazione digitale del mercato dell’arte e la sua posizione di leader mondiale delle informazioni sul mercato dell’arte da 25 anni.

In questo modo, i clienti e i potenziali clienti di Artprice possono scoprire, esclusivamente dalle pagine degli artisti, diversi secoli di conoscenze organizzate negli ultimi 25 anni dagli storici e dai redattori di Artprice by Artmarket, che li immergono con passione nell’eccezionale e misteriosa storia del mercato dell’arte.

Queste nuove pagine evidenziano la ricchezza dei database e dei servizi a valore aggiunto di Artmarket.com. L’uso dell’algoritmo IA (Intelligenza Artificiale) consente di accedere a raccomandazioni altamente pertinenti e personalizzate, per approfondire la propria conoscenza del mercato dell’arte e per generare abbonamenti più sofisticati e quindi un maggior fatturato.

Questa funzione porta i clienti e i membri di Artprice by Artmarket a entrare a pieno titolo nel Web 3.0 e nelle NFT dell’arte, conferendo ad Artmarket.com un notevole vantaggio nel suo core business.

In vista dell’implementazione del dicembre 2022, Artprice ha ascoltato sia i suoi clienti storici, sia i nuovi clienti e i potenziali clienti.

In effetti, con le criptovalute, gli NFT Art e i Metaverse, sono arrivati nuovi collezionisti e amanti dell’arte, spesso più giovani dei loro predecessori. Stiamo parlando di oltre 450 milioni di potenziali acquirenti degli NFT Art. Con la loro inclinazione alla speculazione e all’adrenalina, e in quanto amanti e collezionisti d’arte, non immaginano nemmeno per un attimo di poter abbandonare il loro cripto-universo del Web 3.0.

Diventano nuovi clienti di Artmarket.com, di cui hanno richiesto spesso i servizi. La loro richiesta principale era di aggiungere i prezzi delle opere d’arte in ETH e BTC a tutti i database di Artprice. È stata realizzata alla fine del 2022.

Le campagne digitali ultra-targettizzate su Twitter dimostrano con i loro ritorni (dal 3 al 5%) che questi nuovi acquirenti di Art NFT rispondono con abbonamenti di alto livello Artprice.

Inoltre, Artmarket.com è lieta di aver preferito a lungo Ethereum e la sua versione The Merge il 15 settembre 2022, la blockchain di Ethereum è passata da un meccanismo di consenso Proof-of-work (PoW) a un meccanismo Proof-of-Stake (PoS) cono lo scopo di passare a una blockchain più ecologica.

Ciò ha comportato un immediato e netto calo del consumo energetico totale della rete Ethereum del 99,9% (fonte Fondation Ethereum).

Pertanto, in vista della negoziazione e della vendita di NFT dell’arte sul suo Marketplace, dato il contesto energetico, la scelta di Artprice per la blockchain Ethereum è pienamente in linea con i commenti del Ministro dell’Economia, Bruno Le Maire, come annunciato in un precedente comunicato:

www.actusnews.com/fr/artmarket/cp/2022/10/20/artmarket_com-deja-positionnee-sur-les-nfts-avec-artprice-reagit-a-l_itw-de-bruno-le-maire-donnee-a-bfm-crypto-voulant-faire-de



Questa settimana, la rivista Challenges intitola il numero 772 del febbraio 2023: “E se Ethereum avesse le chiavi del successo della blockchain? In pieno boom, la piattaforma decentralizzata di criptovalute si presenta come una delle opzioni “verdi” del settore. Una strategia che sta convincendo sempre più investitori e istituzioni.

thierry Ehrmann, fondatore di Artprice e CEO di Artmarket.com, sottolinea: “Nei suoi vari rapporti annuali sul mercato dell’arte e nelle sue informazioni regolamentate, Artprice by Artmarket.com ha sempre incluso nei suoi studi NFT il fatto che è impossibile comprendere questo mercato senza una perfetta conoscenza del Codice Monetario e Finanziario e del Codice della Proprietà Intellettuale. Allo stesso modo, per percepire questo mercato, che sta crescendo in modo esponenziale, dobbiamo conoscere la Blockchain, le criptovalute e la loro origine culturale dai Cypherpunks (periodo della crittografia dei dati di tipo PGP nei primi anni ’90). ”

Questa regolamentazione dei NFT è oggetto di studi, simposi e spinte propositive presso le grandi istanze governative francesi ed europee da parte di Blanche Sousi e dell’Institut Art & Droit, dove Artprice by Artmarket è fortemente coinvolto come membro storico dal 1997.

2023: la filosofia eco-responsabile di Artprice deve essere più che mai un esempio nel mondo dei data center.

thierry Ehrmann, CEO di Artmarket.com e fondatore di Artprice:

“Artprice by Artmarket.com si è dotato pazientemente e metodicamente di tutti i mezzi per evolversi in linea con le esigenze degli attori del mercato dell’arte. Tutti gli indicatori sono positivi per il futuro, in cui prevediamo un raddoppio del fatturato, in particolare grazie all’apertura agli inserzionisti paganti integrati nei nostri servizi e database.

Dal 2017 abbiamo anche sviluppato processi per ottimizzare l’uso dei nostri server, adattando la potenza richiesta e riducendo il consumo energetico dei data center di Artprice del -40%, con il principio scelto di una micro-griglia, che consente un migliore sfruttamento delle unità produttive, un’altra scelta di tecnologie multiple e la preponderanza di energie rinnovabili.

Attraverso l’impegno in questa micro griglia, il Data Center Artprice by Artmarket si inserisce in una logica ambientale responsabile e condivisa, senza alcun rischio per i processi di Artprice, analizzando, secondo il principio della formatività (di Luigi Pareyson), l’evoluzione delle energie rinnovabili in relazione alle nuove scienze applicate e alle ricerche in corso.

Data la generosa geografia della nostra sede sociale (le Domaine de la Source, costruito nel 1630), stiamo sviluppando con i nostri partner un sistema di ingegneria climatica basato sulla tecnica dei pozzi artesiani, un processo di raccolta dell’acqua che consiste nel prelevarla da strati sotterranei profondi, con brevetti che saranno depositati da Artprice e Groupe Serveur, per rispondere in modo eco-responsabile all’attuale crisi energetica, che va ben oltre le due crisi petrolifere del 1973 e del 1979, e che purtroppo è appena iniziata.

Questa filosofia ecosostenibile per Artprice, in quanto leader mondiale, è un obbligo morale, dovuto alla nostra posizione, alla nostra cultura aziendale e alla sensibilità dei nostri clienti e azionisti. ”

Artmarket.com è quotato su Eurolist da Euronext Paris, SRD long only ed Euroclear: 7478 – Bloomberg: RPC – Reuters: ARTF.

Artmarket è l'attore globale del mercato dell'arte con, tra gli altri, il suo dipartimento Artprice, che è il leader mondiale dei database sulle quotazioni d'arte e degli indici con più di 30 milioni di indici e risultati di vendita che coprono più di 803.000 artisti.

Artprice by Artmarket, leader mondiale delle informazioni sul mercato dell'arte, mira a diventare la principale piattaforma mondiale nei Fine Art NFT attraverso il suo marketplace standardizzato.

Artprice Images® consente un accesso illimitato alla più grande collezione di mercato dell'arte al mondo, una biblioteca di 180 milioni di immagini o incisioni di opere d'arte dal 1700 ai giorni nostri, commentate dai suoi storici.

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, arricchisce continuamente i suoi database di 6.500 case d'asta e pubblica le tendenze del mercato dell'arte per le principali agenzie e 7.200 titoli di stampa in tutto il mondo. Artmarket.com mette a disposizione dei suoi 7,2 milioni di membri (members log in/RS) gli annunci inseriti dai suoi Membri, che costituiscono oggi il primo Marketplace® standardizzato al mondo per la compravendita di opere d'arte a prezzo fisso o all'asta (aste regolate dai commi 2 e 3 dell'articolo L 321.3 del Codice di Commercio francese).

Artmarket, con il suo reparto Artprice, ha ottenuto per la seconda volta, nel novembre 2018, il marchio statale "Azienda innovativa" assegnato dalla Banca Pubblica di Investimento (BPI).

Il rapporto Artprice 2022 sul mercato dell’arte ultracontemporanea di Artmarket.com:https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2022



Artprice 2022: il mercato dell’arte torna a crescere in Occidente:https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2022-par-artprice-com



Il Rapporto annuale sul mercato mondiale dell’arte 2021 pubblicato nel marzo 2022 da Artprice by Artmarket:https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2021



