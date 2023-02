Cospito, Delmastro: “Da Nordio parole chiare e definitive”

(Adnkronos) – “Credo di non avere altro da aggiungere a una informativa che è completa tanto per quanto riguarda il caso Cospito, tanto per quanto riguarda me stesso. Credo che il ministro Nordio abbia pronunciato parole chiare e definitive”. Lo dice all’Adnkronos il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, esponente di Fdi, a proposito dell’informativa del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso Cospito e sulla vicenda che ha visto coinvolti Delmastro e il collega Giovanni Donzelli.

Incalza Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei deputati: “Il sottosegretario Delmastro dovrebbe smetterla di provocare: ora sostiene che secondo lui, oggi alla Camera, Nordio avrebbe pronunciato parole ‘chiare e definitive’. Se la cantano e se la suonano: di chiaro, c’è l’imbarazzo di un ministro costretto a rimangiarsi le proprie convinzioni, e di definitivo l’assoluta mancanza di senso delle istituzioni del sottosegretario. In un paese normale anziché parlare a vuoto, Delmastro si dimetterebbe”.