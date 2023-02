Milesi Plast, Bergamo: “Stop anche alle cimici con l’innovativa zanzariera SKILL”

(Adnkronos) – Le zanzariere tradizionali, efficaci contro mosche e zanzare, non riescono a bloccare l’ingresso delle cimici ma ora c’è la soluzione

Bergamo, 15 febbraio 2023. La diffusione della cimice, sia autoctona che asiatica, è argomento che interessa tutto il Bel Paese, arrancando disagi non indifferenti non solo all’agricoltura ma anche alla vita quotidiana in casa e nei luoghi di lavoro. I fastidiosi insetti infatti hanno la capacità di insinuarsi tra i tessuti e sono noti per l’odore nauseabondo emanato nel caso vengano schiacciati o risucchiati dalle aspirapolveri.

“Questi inarrestabili insetti riescono ad insinuarsi praticamente ovunque, introducendosi in intercapedini e fessure, penetrando persino nei cassonetti delle normali zanzariere che, pertanto, risultano essere mezzi inefficaci. Una soluzione risolutiva è quella di ricorrere a delle strutture fisiche opportunamente progettate quali, appunto, le zanzariere SKILL anti cimice”, spiega Alfio Milesi, titolare dell’azienda Milesi Plast. “Strumenti innovativi, semplici nell’utilizzo e, soprattutto, rispettosi della salute e dell’ecosistema, in quanto evitano l’utilizzo di sostanze chimiche insetticide. La scelta di installare un zanzariera SKILL per difendersi da insetti molesti, zanzare, mosche ma soprattutto cimici, è una delle più convenienti oggi in commercio, rappresentando una soluzione definitiva e duratura che permette di ammortizzare i costi nel tempo. Attraverso le nostre zanzariere SKILL – spiega – andiamo a posizionare una barriera all’ingresso di finestre, verande, portefinestre e patii. La zanzariera SKILL si presenta con un design innovativo per ingombri ridotti e clip di fissaggio brevettate che offrono la possibilità di gestire i fuori squadro; i cingoli inferiori e la guida superiore sono entrambi chiusi, evitando il passaggio di animali indesiderati. Inoltre lo spazzolino antivento di serie permette una migliore tenuta della rete in caso di vento forte, con una struttura meccanica che può raggiungere dimensioni fino a 1900 mm di larghezza ogni anta”.

Sita a Telgate, in provincia di Bergamo, Milesi Plast opera nel nord Italia nel settore delle coperture e schermature solari, zanzariere, avvolgibili in PVC, acciaio e alluminio, attiva in ambito civile, industriale ed enti pubblici. La filosofia aziendale è incentrata nella ricerca continua e costante di sistemi sempre più performanti, grazie all’impiego di materiali di ultima generazione e con un occhio di riguardo rivolto all’estetica, per garantire lavori a regola d’arte che ben si armonizzano con i diversi contesti architettonici.

“Grazie ad un background di ben sessant’anni nel settore, all’utilizzo di tecnologie sempre più efficienti e avvalendoci di risorse umane competenti, produciamo sistemi altamente avanzati. Come ad esempio la zanzariera DUA con sistema anti-rottura che, in caso di urti, si svincola dalla guida a terra senza danneggiarsi per poi ritornare facilmente nella sua posizione con un semplice gesto. Le nostre zanzariere possono essere a telaio fisso, doppia apertura, per pannelli scorrevoli, laterali a muro o ad incasso”, sottolinea Milesi. “L’utilizzo dei migliori materiali che il settore può offrire, senza dimenticare la cura artigianale, ci porta a progettare sistemi su misura destinati a durare nel tempo. L’assistenza di personale altamente qualificato è sicuramente il nostro punto di forza, grazie al quale possiamo essere sempre al fianco del cliente, dalla consulenza all’installazione, incluso il puntuale servizio post vendita”.

