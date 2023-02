Ruby ter, FI in piedi alla Camera: “135esima assoluzione Berlusconi, ora Commissione” – Video

(Adnkronos) – Applausi e standing ovation di Forza Italia in Aula alla Camera quando il capogruppo Alessandro Cattaneo ha chiesto la parola per annunciare che “il gruppo di Forza Italia esprime l’amara soddisfazione per l’ennesima assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter: è la 135esima assoluzione su 136 processi”.

Cattaneo ha sottolineato ancora: “Intervengo anche per chiedere la calendarizzazione per la Commissione di inchiesta sull’utilizzo politico della magistratura, per fare chiarezza su 25 anni di lotte giudiziarie che nulla avevano a vedere con il merito ma con lo scontro politico. Mai più persecuzione giudiziaria, Forza Italia chiede verità”.