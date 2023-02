S.Marino, ricavato concerto Alexia donato a pediatria Ospedale di Stato

SAN MARINO (ITALPRESS) – Il Segretario di Stato per il Turismo di San Marino Federico Pedini Amati ha consegnato al Reparto di pediatria dell'Ospedale di Stato, nelle mani della dottoressa Laura Viola, il ricavato del concerto di Natale di Alexia dello scorso 27 dicembre. La somma, 1460 euro, sarà destinata all'acquisto di un ecografo per bambini. Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo, sottolinea: "Siamo orgogliosi di poter donare l'incasso del concerto di Natale di Alexia alla nostra pediatria, un reparto al quale tutti dobbiamo tenere particolarmente. Colgo l'occasione per ringraziare la Dott.ssa Viola per il lavoro che lei, medici, infermieri e personale del suo reparto fanno per i più piccoli". – foto Repubblica di San Marino – (ITALPRESS). mgg/com 15-Feb-23 15:49