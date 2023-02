(Adnkronos) – “Le stesse c…..e le ho sentite per tre anni, mentre passavo dallo 0 all’8%”. Così risponde all’Adnkronos Carlo Calenda, leader di Azione, a quanto osservato da Salvatore Vassallo, direttore dell’Istituto Cattaneo, secondo cui il Terzo Polo “non può esistere…. non c’è né in una dinamica maggioritaria, né come centro mediatore, perché il centro destra è in grado di vincere da solo”.