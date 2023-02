Pd, Bonaccini: “Complimenti a Meloni? Ho risposto a domanda su Ue…”

(Adnkronos) – I complimenti a Giorgia Meloni? “Io ho risposto su una questione sul tema Europa, dove ho aggiunto che in Europa manca l’autorevolezza da parte del governo”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a Forrest, su Radiouno.

“A me piace vincere nelle urne, a qualcuno nel Pd – ha detto ancora l’aspirante segretario dem – piace vincere nelle interviste e nei talk show e poi si perde. Io preferisco che la destra non vada al governo ma che ci vada il Pd”.

Le differenze con Elly Schlein? “Quasi tutto il gruppo dirigente di questi anni sta con lei e non con me. Noi non dobbiamo allontanare nessuno, ne abbiamo allontanati troppi, dobbiamo richiamare. Ma il gruppo dirigente va assolutamente cambiato”, dice ancora.