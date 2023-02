Sulla scia dei successi radiofonici, il Radio Contest Unicusano per gli speaker del domani

(Adnkronos) – Dedicato a tutti gli aspiranti conduttori, il progetto del Radio Contest è stato possibile grazie allo stanziamento di risorse del Fondo Megalizzi, creato dal Ministero dello Sviluppo Economico per sostenere le iniziative di collaborazione fra atenei ed emittenti radiofoniche a sostegno dell’informazione e della cultura

Roma, 16 febbraio 2023. Un 2022 all’insegna della radio e dei suoi programmi. A seguito della recente pubblicazione dei dati TER (Tavolo Editori Radio), si respira tanta euforia e ottimismo nei corridoi delle stazioni radiofoniche per gli ascolti registrati l’anno passato: è forte la crescita rispetto agli ultimi cinque anni come afferma Roberto Sergio, direttore Rai Radio, parlando soprattutto di Rai Radio 2. Stazione che vanta peraltro il programma dei record – vista la fascia notturna in cui è trasmessa la diretta – “I Lunatici”, condotto da due ex speaker di Radio Cusano Campus, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

I due talent della RAI si sono formati proprio conducendo rubriche e programmi per Radio Cusano Campus. Ora quello stesso percorso può essere seguito da altri ragazzi e ragazze che hanno talento e desiderio di divenire speaker. E questo grazie alla Unicusano che promuove il Radio Contest:un festival della conduzione radiofonica che darà la possibilità a tutti gli aspiranti speaker di dimostrare le proprie capacità davanti a un microfono.

Al termine del Radio Contest, nell’ambito del quale verranno valutate le capacità di tutti i partecipanti, i migliori saranno scelti per entrare a far parte del team delle emittenti radiofoniche in capo all’Università degli studi Niccolò Cusano.

La nuova iniziativa, indirizzata a tutti i giovani aspiranti conduttori, è stata possibile grazie alla Cusano Academy: la qualità del progetto ha permesso all’ateneo di accedere ai fondi stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico destinati a finanziare un servizio di trasmissione radiofonica universitaria.

Il Fondo è stato infatti istituito in memoria del giornalista italiano Antonio Megalizzi, vittima dell’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018, per incoraggiare nuovi progetti nati dalla partnership tra emittenti radiofoniche e università.

In questo contesto la Cusano Academy sta promuovendo una radio e un palinsesto di informazione universitaria con inchieste per raccontare l’Italia e il mondo in tutte le sue sfaccettature politiche ed economiche.

L’Unicusano e le emittenti Radio Cusano Campus e Radio Cusano Campus Italia hanno ideato questo progetto per garantire un servizio di informazione radiofonica universitaria coinvolgendo gli studenti in laboratori formativi, in rubriche, programmi e in un festival radiofonico.

Per partecipare al Radio Contest, è necessario compilare il modulo di partecipazione online con i propri dati anagrafici, una lettera di presentazione e una Demo (durata massima 5 minuti) con una breve dimostrazione delle proprie qualità e capacità artistiche (https://cusanoacademy.it/it/radio-contest). Tale fase è propedeutica all’accesso al Radio Contest con la diretta partecipazione del candidato a un programma radiofonico in onda su Radio Cusano Campus Italia o Radio Cusano Campus.