Covid Italia, Iss: sale Rt, incidenza in lieve calo

(Adnkronos) – Sale ancora l’indice di trasmissibilità di Covid in Italia, l’incidenza è in lieve calo. “Nel periodo 25 gennaio-7 febbraio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,85 (range 0,71-1,04), in aumento rispetto alla settimana precedente”, quando era a 0,73, “ma sotto la soglia epidemica” di 1 (se si esclude il range superiore), secondo quanto riporta l’Istituto superiore di sanità sulla base dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia Iss-ministero della Salute.

L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero resta sotto quota 1 (anche nel range superiore), ma risulta “in lieve aumento” rispetto al dato della precedente settimana: il valore è di 0,91 (0,86-0,95) al 7 febbraio contro il dato di 0,85 (0,80-0,89) calcolato al 31 gennaio.

INCIDENZA – Continua il calo dell’incidenza settimanale di Covid in Italia: il dato a livello nazionale scende lievemente a 48 casi ogni 100.000 abitanti (10-16 febbraio) dal valore precedente di 52 ogni 100.000 abitanti (3-9 febbraio).