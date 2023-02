Sassuolo-Napoli 0-2, gol di Kvaraskhelia e Osimhen

(Adnkronos) – Il Napoli vince 2-0 sul campo del Sassuolo nell’anticipo della 23esima giornata della Serie A 2022-2023, centra il 20esimo successo e consolida il primato in classifica. La formazione allenata da Spalletti vola a 62 punti e compie un altro passo verso lo scudetto, ormai ipotecato. Gli azzurri passano in Emilia con i gol di Kvaraskhelia e Osimhen, sempre più trascinatori.

I partenopei sbloccano il risultato al 12′ con un assolo del georgiano. Kvaraskhelia parte da centrocampo, salta Laurienté e dal limite dell’area buca Consigli con un rasoterra: 0-1. I padroni di casa reagiscono subito e vanno vicini al pareggio al 14′: Laurienté incrocia la conclusione, palo. Anche il Napoli timbra il legno al 26′ con Osimhen: rasoiata angolata, palo.

Il nigeriano fa centro al 33′ con la collaborazione di Consigli. L’attaccante, da posizione defilata sulla destra, lascia partire una conclusione potente: il portiere del Sassuolo è piazzato male e si fa sorprendere sul proprio palo, 0-2. Prima del riposo, i neroverdi provano a riaprire il match. Laurienté insacca, ma la rete viene annullata per il fuorigioco di Defrel.

Il Napoli, scampato il pericolo, riparte con convinzione in avvio di ripresa. Gli azzurri vanno vicini al tris in un paio di occasioni con il solito Osimhen, mentre la difesa partenopea non corre rischi reali fino al 66′, quando Zortea non inquadra la porta con un colpo di testa. Per il resto, Meret si limita a sbrigare l’ordinaria amministrazione. Nel finale, annullato il tris azzurro firmato da Simeone. Il Napoli vince 2-0 e si cuce un altro pezzo di tricolore sulla maglia.