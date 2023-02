Superbonus 110, Conte: “Decreto ammazza la nostra economia”

(Adnkronos) – “Con questo decreto il governo tradisce famiglie e imprese che contavano sulle ristrutturazioni e, soprattutto, ammazza la nostra economia”. Così Giuseppe Conte, leader M5S. “Sta creando le premesse per un disastro economico e sociale, tradendo tutti gli impegni presi in campagna elettorale”.

“Ricordiamoci che con il Superbonus abbiamo fatto il 6,7% di Pil nel 2021, abbiamo creato 900mila posti di lavoro, tagliato 1 milione di tonnellate di Co2”. “E soprattutto è una misura che si è ampiamente ripagata con i contributi diretti al 70% nelle casse dello Stato. Quando il governo parla di politica scellerata, cosa significa? Che il governo Draghi non ha tenuto i conti in ordine? E quindi ha fatto cinque decreti, distribuendo 90 miliardi a famiglie per extragettito e non doveva distribuirli per aiutare famiglie e imprese? Sono cose gravissime di cui questo governo deve rispondere agli italiani”.

“Passerà alla storia come il decreto vergogna” dice, poi, in un’intervista al Tg3.”Hanno assunto impegni precisi sia Meloni che Salvini e tutta Forza Italia per sostenere il Superbonus e adesso hanno aspettato che si votasse alle elezioni regionali e poi, il giorno dopo, volgono le spalle a famiglie e imprese”. E a chi gli chiede un commento sul fatto che il ministro Giancarlo Giorgetti abbia definito ‘scellerata’ la politica del Superbonus, Conte ribatte: “E’ scellerata la loro decisione di venir meno a impegni che hanno preso nella campagna elettorale delle politiche di difendere il Superbonus”.