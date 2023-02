(Adnkronos) – Sarebbe vicinissima al passo indietro la sottosegretaria all’università Augusta Montaruli, dopo la condanna definitiva a un anno e sei mesi per peculato in uno dei filoni della ‘Rimborsopoli’ piemontese, il processo sull’uso improprio dei fondi dei gruppi in Consiglio regionale durante il mandato 2010-2014. Le dimissioni dell’esponente di Fdi dalla carica di governo, riferiscono all’Adnkronos fonti dell’esecutivo, potrebbero arrivare già nella giornata di oggi.