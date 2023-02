Ucraina, Tajani vede Weber: “Ci siamo chiariti, incidente chiuso”

(Adnkronos) – “Incidente chiuso” con Manfred Weber. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha incontrato il presidente del Ppe a margine della conferenza sulla sicurezza di Monaco, all’indomani della decisione di annullare un evento del Partito popolare europeo a Napoli per le parole di Silvio Berlusconi sull’Ucraina e sul presidente Volodymyr Zelensky. “Non ci sarà alcuna rottura tra Forza Italia e il Ppe. Credo che il chiarimento sia stato utile e mi auguro che l’incidente sia chiuso e le cose possano migliorare”, ha detto Tajani.

Il titolare della Farnesina ha ripetuto che “è stato un errore cancellare la riunione del Ppe a Napoli”. Già ieri Tajani aveva detto di “non condividere” la decisione del presidente del Ppe. Il ministro ha ribadito a Weber che “Fi ha sempre votato sia al Parlamento europeo che in quello italiano in difesa dei diritti dell’Ucraina, in favore dell’invio di aiuti militari. La nostra posizione non cambia, per arrivare a una pace giusta”.