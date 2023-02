Usa-Cina, incontro Blinken-Wang a Monaco

(Adnkronos) –

Il segretario di Stato americano Antony Blinken e il capo della diplomazia cinese Wang Yi si sono incontrati a Monaco, a margine della conferenza sulla sicurezza. Lo ha reso noto un portavoce del dipartimento di Stato. Blinken e Wang avrebbero dovuto incontrarsi a Pechino ai primi di febbraio, ma il segretario di Stato aveva annullato la missione, dopo il caso del pallone spia cinese intercettato nei cieli americani e poi abbattuto.

“Possiamo confermare che il segretario Blinken ha concluso un incontro con il consigliere di Stato della Repubblica Popolare Cinese e direttore dell’Ufficio Centrale per gli Affari Esteri del Partito comunista Wang Yi”, si legge in una nota del dipartimento di Stato. o in un comunicato.

Nel corso del suo intervento questa mattina alla conferenza di Monaco, parlando del caso del pallone spia cinese, Wang aveva definito “assurda e isterica” la reazione dell’amministrazione Biden. “Avevamo chiesto agli Stati Uniti di gestirlo con calma e professionalità, sulla base di consultazioni con la parte cinese – aveva ricordato -. Purtroppo, gli Stati Uniti hanno ignorato questi fatti e hanno usato jet da combattimento e abbattuto un pallone aerostatico con i missili”.