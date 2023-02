Primarie Pd, Schlein vince a Roma e Milano nel voto iscritti

(Adnkronos) – “Dopo Napoli, la candidatura di Elly Schlein vince anche a Roma e Milano. Siamo davvero orgogliosi del risultato straordinario raggiunto tra gli iscritti e le iscritte. Per la prima volta in 15 anni di storia del Partito Democratico la partita non solo è aperta, ma mostra una voglia di cambiamento dentro e fuori il partito che siamo certi ci porterà a vincere le primarie il 26 febbraio. Sarà un bagno di partecipazione che riaccenderà la speranza nella sinistra e nel Paese”. Così Marco Furfaro, portavoce nazionale della mozione Schlein, annuncia la vittoria al congresso della mozione Schlein a Roma e Milano.