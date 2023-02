Ucraina, Zelensky: “Grato a Meloni per sostegno Italia, la aspetto”

(Adnkronos) – “L’Italia ha fatto un passo importante, ha dato un grande sostegno e ha svolto un grande ruolo, per il fatto che l’Ucraina ha ottenuto lo stato di paese candidato” all’Unione europea. “L’Italia ci ha creduto e ci ha guardato come un paese alla pari”. Lo dice Volodymyr Zelensky al Tg1. “Sono molto grato a Draghi, ho avuto ottimi colloqui anche con il nuovo primo ministro, la linea del sostegno con Giorgia Meloni non è cambiata, anzi…sono molto grato, la aspetto, so che sta arrivando”, aggiunge il presidente ucraino.

“La guerra non può durare all’infinito, nel mondo moderno non può durare tanti anni, perché si tratta di una guerra sul continente europeo”, afferma ancora Zelensky, spiegando che “ci stiamo preparando a una guerra di breve durata che terminerà con una vittoria, è molto importante non congelare questo conflitto come è stato fatto nel 2014. Abbiamo proposto una formula di pace in dieci punti, vogliamo finire questa guerra con una vittoria di tutti noi, che sarà una vittoria storica e anche le generazioni future dei russi ci ringrazieranno”.

I russi, sottolinea il presidente ucraino, “non sono potenti come erano prima, ora siamo molto più forti di loro. Se perdiamo, perdiamo tutto, quindi per noi, dopo quello che è accaduto, non ci sono altri compromessi. Non abbiamo paura di loro, nessuno ha paura di loro, le cose non stanno andando secondo i loro piani”, afferma Zelensky. “Stiamo aspettando anche il sistema di difesa aereo, è molto importante sapere che posso difendere le nostre centrali elettriche, ci serve l’aiuto congiunto di tutta l’Europa”.