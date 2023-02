La Hydromed di Flavio Faccin lancia una nuova linea di colloidali puri per cure Detox

(Adnkronos) – Prodotto a Schio l’unico Colloidale Puro brevettato per cure di questo tipo

Vicenza, 20 Febbraio 2023. La Hydromed di Flavio Faccin a Schio, in provincia di Vicenza, presenta la nuova linea Detox di colloidali puri.

La prima azienda italiana a poter utilizzare il definitivo “Puri” dopo alla parola “Colloidali” grazie ad un prezioso brevetto nato dopo anni di ricerca medica sulla perfetta raffinazione del colloidale: in tutte le sue fasi di preparazione.

“Continua la nostra ricerca nel settore dei Colloidali Puri legata all’avanzamento di nuove linee e nuove soluzioni curative legate al benessere umano”, spiega l’imprenditore Flavio Faccin, “e noi continuiamo ad esportare in 54 Paesi, compresi Stati Uniti e Giappone. Ora, con il kit Detox, siamo pronti ad offrire una soluzione di Colloidale Puro drenante anti-tossine”.

Il Kit Detox drenante è la “raccolta di quattro prodotti best seller Colloidali Puri, assolutamente efficaci e necessari a purificare l’organismo e rinforzarlo in ogni stagione”, spiega Flavio Faccin di Hydromed. Il kit, nella fattispecie, grazie ad un combinato di tre Colloidali Puri, ha un effetto immediato grazie alla presenza di Zeolite Attivata Pura. Un prezioso minerale di origine vulcanica che innanzitutto depura l’organismo da tossine, pesticidi e metalli pesanti ed in secondo luogo interviene sul regolamento della disintossicazione di un corpo, la sua de-acidificazione e mineralizzazione del corpo.

“La capacità che i prodotti combinati del Kit Detox hanno di agire in sinergia offre al destinatario finale del Colloidale Puro la possibilità di affrontare una cura completa per migliorare la circolazione del sangue e delle linfe, drenare ed eliminare i ristagni, depurare l’organismo da elementi nocivi, favorire la digestione”, spiega Flavio Faccin.

Zeolite attivata pura: il segreto del successo dietro il Kit Detox

La vera novità che ha reso il Kit Detox un prodotto per la cura corporea il fiore all’occhiello della Hydromed di Schio, invidiata da tutto il mondo, è l’applicazione medica della Zeolite Attivata Pura.

In questi termini, infatti, la zeolite va a lavorare dall’interno svolgendo una potentissima azione Detox all’interno dell’organismo che la assume. Grazie alla sua natura microporosa, imprigiona tutte le sostanze nocive che il corpo può assumere nel corso della giornata come metalli pesanti, radionuclidi, sostanze chimiche provenienti dai cibi e dalle medicine, virus, batteri, funghi e loro tossine, tossine fermentative, solo per citarne alcune.

“Stando a questa vasta gamma di implicazione si può ben comprendere come il risultato finale sia un corpo definitivamente purificato e leggero”, spiega Flavio Faccin, “a cui si aggiunge anche lo zinco Colloidale Puro che va infine a proteggere le cellule dall’invecchiamento cellulare, rinforzare quella sensazione di energia che con il cambio di stagione viene spesso a mancare”.

L’azienda dei record. L’azienda dei brevetti. Posizionata assieme ad altre due aziende, nella triade mondiale della produzione di Colloidali Puri: la Hydromed di Schio in provincia di Vicenza, continua a stupire il mercato e la ricerca medico-scientifica nel campo dei Colloidali Puri. “Con il Kit Detox”, conclude Flavio Faccin di Hydromed, “presentiamo al mercato dell’healthcare, un importante prodotto rivoluzionario capace di migliorare di molto le vite delle persone”.

