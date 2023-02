Ucraina, Biden in volo per Varsavia: ‘sfiora’ Meloni ma nessun incontro

(Adnkronos) – Il presidente statunitense Joe Biden è arrivato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a Kiev. A bordo dell’Air force one, l’inquilino della Casa Bianca è partito da una manciata di minuti alla volta di Varsavia dall’aeroporto di Rzeszôu, dove ha sostato anche la delegazione italiana con il premier Giorgia Meloni, in attesa di raggiungere Kiev nelle prossime ore. I due aerei sono stati a lungo ‘posteggiati’ a circa un chilometro di distanza, ma tra i due presidenti non c’è stata possibilità di incontro.