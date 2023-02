Ignazio La Russa e il figlio gay (VIDEO polemica)

Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, si è lasciato andare a dichiarazioni che hanno toccato un tema spinoso e delicato: l’omosessualità.

La Russa, nel corso dell’intervista, nella trasmissione di “Belve“, alla domanda della conduttrice, Francesca Fagnani, su cosa proverebbe se suo figlio gli dicesse di aver capito di essere omosessuale, ha risposto: «Accetterei con dispiacere la notizia, ma accetterei. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli. Però se non mi assomiglia, pazienza. È come se mio figlio fosse milanista».

Ecco il video:

Ignazio La Russa su un eventuale figlio gay a Belve (da Raiplay) pic.twitter.com/Dlx7u0eMwQ — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) February 21, 2023

Questa dichiarazione ha dato il via alle polemiche, arrivate dalla politica e non solo. Per questo Ignazio La Russa è intervenuto e ha replicato: «Leggo critiche da chi non ha neanche visto il programma. A una domanda specifica ho risposto che avere un figlio gay sarebbe un piccolo dispiacere, ma non un problema. Poi mi è capitato sul serio: uno dei miei figli andava allo stadio a vedere il Milan, e per me è stato un piccolo dispiacere, nulla di più».

Intanto però su Twitter l’hashtag #LaRussa è in trend.