(Adnkronos) – Se suo figlio venisse da lei e dicesse di essere omosessuale, cosa proverebbe? “Dico la verità: accetterei con dispiacere la notizia, se vuole che sia sincero. Una persona come me, eterosessuale, vuole che un figlio gli assomigli. Sarebbe come se fosse milanista, è un paragone preciso, quello che faccio”. Ignazio La Russa, intervistato da Francesca Fagnani a ‘Belve’, in onda su Rai 2 oggi martedì 21 febbraio, risponde così. (www.raiplay.it)