Meloni a Kiev, il video di Zelensky: “Giorgia, benvenuta”

(Adnkronos) – “Giorgia, benvenuta”. Voldymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, pubblica su Telegram il video che documenta la visita del premier Giorgia Meloni a Kiev. Il presidente ucraino accoglie il presidente del Consiglio prima degli incontri che caratterizzano la giornata. “Do il benvenuto oggi a Kiev alla delegazione italiana guidata dal primo ministro italiano Giorgia Meloni. Con l’Italia condividiamo una visione comune del valore della pace. Ecco perché stiamo lottando insieme per fermare il terrore russo il prima possibile, per fermare questa guerra russa completamente non provocata e aggressiva”, il messaggio di Zelensky abbinato al video.