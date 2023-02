Orsini a Cartabianca: “Zelensky deve dire grazie a Berlusconi”

(Adnkronos) – “Attacchi vergognosi a Berlusconi dal governo di Kiev. Tutta la mia solidarietà a Berlusconi”. Il professor Alessandro Orsini, ospite di Cartabianca, commenta così le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Silvio Berlusconi. “Se Berlusconi non può parlare perché non è sotto le bombe, allora non possono parlare nemmeno il Papa e Biden. Zelensky dovrebbe ringraziare Berlusconi, che ha votato a favore dell’invio delle armi e degli aiuti all’Ucraina”.

“Berlusconi poi ha detto che vorrebbe ricoprire l’Ucraina di miliardi” per la ricostruzione “proposto una mediazione diplomatica con la Russia, perché ha compreso che la Russia è sovrastante: ha 360mila soldati sul territorio ucraino e altri 150mila in addestramento. Berlusconi ha fatto un intervento intelligente nell’interesse dell’Ucraina, dell’Europa e dell’Italia. Trovo inaccettabile, poi, che venga insultato e aggredito chiunque in Italia critichi Zelensky”.