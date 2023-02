(Adnkronos) – I soldati dell’Ucraina a bordo dei tank Leopard in Germania. Prosegue l’addestramento delle forze armate ucraine in terra tedesca, come documenta un video relativo al training nella zona di Munster. La Germania fornirà tank Leopard 2 a Kiev e ha autorizzato il trasferimento dei carri armati dai paesi che hanno acquistato i mezzi.