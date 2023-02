Andrea Bocelli ricorda Mario Mulas: ‘Grande fotografo e artista gentile e geniale’

(Adnkronos) – “Ricordiamo con affetto e riconoscenza Mario Mulas: il grande Maestro della fotografia ma anche la persona gentile, l’artista geniale che ha saputo amare e raccontare, insieme ad Eva, sua inseparabile compagna di vita e collega, la bellezza di Lajatico e la sfida culturale del Teatro del Silenzio. Portiamo, nel cuore, uno degli scatti in assoluto più belli che Mulas ci ha donato, quello della copertina dell’album ‘Incanto’. Mario sapeva esaltare la verità delle persone, cogliendone la naturalezza. Ne abbiamo sempre apprezzato il garbo, la signorilità, la delicatezza: un artista la cui eccezionale statura si misurava anche nella sua capacità di ‘non farsi sentire’, di scattare senza che ne percepisse la presenza. Ringraziamo idealmente Mario, per la sua lunga vita al servizio dell’arte”. Così Andrea Bocelli e la moglie Veronica hanno ricordano, tramite l’Adnkronos, il fotografo Mario Mulas, scomparso all’età di 85 anni, con cui hanno collaborato a lungo per le iniziative del Teatro del Silenzio di Lajatico.

Bocelli è stato raggiunto telefonicamente dall’Adnkronos in America dove il Maestro si trova per una serie di concerti.