Dacia Jogger Hybrid 140, ideale per le famiglie

ROMA (ITALPRESS) – Una carovana di Dacia Jogger Hybrid 140 attraversa l'estuario del Tago percorrendo il ponte 25 Aprile che collega Lisbona con Almada. La capitale lusitana ospita infatti la presentazione europea della prima motorizzazione ibrida del brand. L'aspetto robusto, la lunghezza di 4,55 m ed un passo di 2,90 m fanno di Dacia Jogger una vettura che ha le caratteristiche di un Suv, l'abitabilità delle multispazio e la linea delle familiari. La piattaforma è la CMF-B, in comune con Nuova Sandero, Clio e Captur. Riconoscibile dal badge hybrid posteriore e dai fari fendinebbia anteriori con inserti nero brillante ha retrovisori esterni neri e monta cerchi da 16" flexwheel con emblema. La versatilità di Dacia Jogger è confermata dal modello a sette posti e dall'immutata capacità di carico perché la batteria è installata sotto il pianale al posto della ruota di scorta. Il bagagliaio può cosi raggiungere i 1819 dm3. All'interno vanta la migliore abitabilità del mercato, i sedili anteriori e quelli posteriori hanno la stessa altezza di seduta (758 mm), con una migliore accessibilità alla terza fila, grazie al migliorato meccanismo di ribaltamento dei sedili, dove due adulti trovano posto comodamente. Jogger Hybrid 140 offre una motorizzazione ibrida multimode, senza frizione, con innesto a denti. Il motore benzina da 1600 cc è associato a due motori elettrici, uno da 36 kw (49 Cv) e uno starter/generatore ad alta tensione. Nel traffico di Lisbona si guida in modalità 100 % elettrica sin dalla partenza, con una riduzione dei consumi fino al 40% rispetto ai motori termici. Si va 100% elettrico, come ci segnala il computer di bordo, fino a circa 50 km/h, ma, con la batteria ben carica, raggiungiamo i 120 km/h, sempre in elettrico, veleggiando sull'"autoestrada" portoghese che ci conduce alla turistica Cascais. La decelerazione e la frenata consentono di recuperare energia cinetica trasformandola in energia elettrica per rigenerare la batteria. In posizione Drive il motore elettrico principale funge da generatore e trasforma l'energia cinetica prodotta dalla decelerazione in energia elettrica da rimandare alla batteria. Inoltre spostando la leva del cambio in posizione Brake si aumenta la rigenerazione fino a un regime minimo di circa 7 km/h. La guida è sempre riposante, il motore ibrido è abbastanza performante grazie ai 140 Cv combinati, 205Nm in elettrico. Il sistema sceglie automaticamente la modalità più adatta alla situazione per garantire una guida piacevole e reattiva ottimizzando emissioni, pari a 108 g di CO2/km, e consumi che si attestano nel ciclo misto a 4,8 litri /100 km. Solo cruise control e camera di parcheggio posteriore tra gli strumenti di assistenza alla guida, in linea con l'essenzialità Dacia. Dacia Jogger Hybrid 140 viene proposto in Italia con due livelli di equipaggiamento : Expression ed Extreme. L'Expression, solo 7 posti, costa 25.200 Euro. L'Extreme è il cuore di gamma, con il freno a mano elettrico, la console centrale con un bracciolo, il computer di bordo a colori TFT da 7", media display da 8", il climatizzatore automatico, la telecamera posteriore ed il key less entry. L'Extreme Hybrid 140 cinque posti costa 25.250 Euro, il sette posti 26.050 Euro. L'arrivo di Dacia Jogger Hybrid 140 nelle concessionarie italiane è previsto per il prossimo mese di giugno.