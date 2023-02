(Adnkronos) – C’è un fermo in relazione all’omicidio di Pierpaolo Panzieri, imprenditore edile di 30 anni, ucciso a Pesaro. La persona fermata sarebbe stata intercettata in Romania durante un controllo. Panzieri era stato trovato senza vita ieri mattina dal fratello nella sua casa di via Gavelli, a Pesaro. Sul corpo decine di coltellate inferte probabilmente al culmine di una lite, secondo gli investigatori.