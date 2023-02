RePowerEu entra in Next Generation Eu

(Adnkronos) – La ‘fusione’ di RePowerEu nella Recovery and Resilience Facility (Rrf), cuore di Next Generation Eu, un passaggio tecnico necessario per potenziare il lato ‘energetico’ dei Pnrr nazionali, è cosa fatta. Il Consiglio Ue ha adottato formalmente un regolamento di modifica per includere i capitoli RePowerEu nel dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf). Lo scopo è rafforzare l’autonomia strategica dell’Ue, diversificando i suoi approvvigionamenti energetici e ponendo fine alla dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia. Si tratta della fase finale della procedura di adozione.

In pratica, gli Stati membri potranno aggiungere un nuovo capitolo RePowerEu ai loro piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) nell’ambito di NextGenerationEu, per finanziare investimenti e riforme che contribuiranno a raggiungere gli obiettivi di RePowerEu. Tra gli obiettivi principali di RePowerEu ci sono l’aumento della resilienza, della sicurezza e della sostenibilità del sistema energetico dell’Ue, attraverso la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell’approvvigionamento energetico a livello Ue, anche aumentando l’adozione delle energie rinnovabili, l’efficienza energetica e la capacità di immagazzinare energia.

Ulteriori sovvenzioni di 20 miliardi di euro saranno rese disponibili per finanziare gli investimenti e le riforme. Le fonti di finanziamento saranno il Fondo per l’innovazione (60%) e le quote Ets anticipate (40%). La chiave di allocazione delle risorse tiene conto della politica di coesione, della dipendenza degli Stati membri dai combustibili fossili e dell’aumento dei prezzi degli investimenti. Gli Stati membri avranno ulteriori opportunità di richiedere prestiti, anche in caso di richieste superiori al 6,8% del Reddito Nazionale Lordo, se ci sono le condizioni. Gli Stati membri avranno anche la possibilità di beneficiare di trasferimenti volontari dalla Brexit Adjustment Reserve (Bar).