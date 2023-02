Usa-Russia, Duma approva sospensione Start

(Adnkronos) – La Duma, la Camera bassa del Parlamento russo, ha approvato oggi la legge per la sospensione della partecipazione della Russia al Nuovo Trattato per la riduzione delle armi strategiche (Start), il giorno dopo che Vladimir Putin ha annunciato la decisione ed ha inviato il progetto al Parlamento. Nel testo, approvato all’unanimità, si accusano gli Stati Uniti di aver portato “deliberatamente” al fallimento del trattato per “non rispettare gli obblighi” a cui sarebbero tenuti.

Intanto, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che la reazione dei Paesi occidentali alla decisione di Mosca “non è motivo di speranza per alcun tipo di disponibilità al dialogo o negoziati”.

La Russia sarà pronta a tornare al Nuovo Start non appena vedrà da parte occidentale la volontà di tenere conto dei suoi timori, ha detto Peskov, parlando con i giornalisti. “Tutto dipenderà dalla posizione occidentale”, ha risposto a una domanda sulle condizioni di Mosca per revocare la sospensione dell’intesa. “Non appena ci sarà la disponibilità a prendere in considerazione le nostre preoccupazioni, allora la situazione cambierà”.

Il viceministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, oggi ha dichiarato che tutti gli scambi di informazioni previsti nel quadro del Nuovo Trattato per la riduzione delle armi strategiche sono stati sospesi, in linea con la decisione annunciata dal presidente russo Vladimir Putin di congelare la partecipazione di Mosca all’intesa. “Tutto questo è sospeso. Tutti gli scambi di informazioni, tutti gli elementi dell’intesa relativi alle attività di verifica non vengono attuati, tenendo conto dell’annuncio di sospensione e della prevista esecuzione legislativa della decisione”, ha spiegato Ryabkov.